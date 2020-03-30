Серхио Регилон: Я с удовольствием добился бы успеха в «Реале»

– Я счастлив в «Севилье» так же, как был в «Реале». Я из Мадрида, и моя жизнь там. И я с удовольствием добился бы там успеха. Пока я просто понятия не имею, каким будет мое будущее, и не знаю, что будет после завершения сезона, – цитирует Регилона Diario de Sevilla.
Отметим, что 23-летний испанец является воспитанником «Реала». В составе мадридцев он провел лишь 22 поединка, отметившись тремя ассистами. Прошлым летом его арендовала «Севилья» сроком на один год. В текущем сезоне на его счету 25 матчей, один гол и четыре результативных передачи.
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