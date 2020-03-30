Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Многие аспекты игры Гризманна зависят от его настроения - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 марта 2020 21:45ФутболКорегин Владислав

Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Многие аспекты игры Гризманна зависят от его настроения

Бывший главный тренер «Реал Сосьедад» Мартин Ласарте прокомментировал ситуацию с возможным уходом из «Барселоны» форварда Антуана Гризманна.

– Антуан – козел отпущения в «Барселоне». Он подавлен – ему грустно. Многие аспекты игры Гризманна зависят от настроения. За него заплатили много денег, это оказывает на него огромное давление. Команде сильно не хватает Луиса Суареса. Большая часть ответственности ложится на Месси, а остальным приходится заниматься Гризманну. Ему не комфортно в таких условиях, – цитирует Ласарте Sport.es.

Ранее сообщалось о том, что Гризманн может стать частью сделки по возвращению в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

29-летний француз находится в команде с июля 2019 года. В составе «Барсы» он провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.

Сколько миллионов отберет коронавирус у Месси и других звезд. Полный расклад «Барселона» одной из первых в мировом футболе наглядно продемонстрировала, какими будут экономические последствия пандемии коронавируса для топ-клубов. 30.03.2020 17:47 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Многие аспекты игры Гризманна зависят от его настроения Серхио Регилон: Я с удовольствием добился бы успеха в «Реале» «Барселона» готова продать Фирпо
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Зарплаты и эпидемия. Вопрос не к игрокам, не к Миллеру и не к Ротенбергу Российскому футболу пора принимать серьезные антикризисные меры 30.03.2020 10:45 Футбол Кузнецов Дмитрий
Для них болезнь куда опаснее. Кто из спортивных руководителей заразился коронавирусом Заболевание у людей старшего возраста, к которым относятся многие функционеры, может перетекать в тяжелые формы. 29.03.2020 21:00 Футбол Иванова Дарья
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
22:58 Футбол «Астон Вилла» оштрафует Грилиша за несоблюдение карантина
22:41 Футбол Олег Иванов: По последнему месту в РПЛ еще ничего не решено
22:30 Бокс Бой Усик – Чисора перенесен из-за коронавируса
22:17 Футбол Икарди подвергся критике после того, как вернулся с семьей в Италию
21:57 Футбол Виллиан хочет остаться в АПЛ
21:45 Футбол Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Многие аспекты игры Гризманна зависят от его настроения
21:25 Футбол Андрей Канчельскис: До осени вполне реально доиграть сезон РПЛ
21:14 Хоккей Барулин продлил контракт с «Нефтехимиком»
20:44 Олимпиада Станислав Поздняков: Понимание в вопросе сроков проведения ОИ позволит ОКР скорректировать планы
20:43 Футбол Малком стал лучшим игроком «Зенита» в марте
20:26 Футбол Серхио Регилон: Я с удовольствием добился бы успеха в «Реале»
20:12 Футбол «Ньюкасл» хочет приобрести форварда «Селтика»
20:00 Футбол Тите: Неймар очень важен для сборной Бразилии, но не незаменим
19:49 Футбол Источник: Сулейманов может перейти в «Спартак»
19:38 Футбол РФС изменил свой логотип из-за карантина (фото)
19:25 Футбол «Жилина» с 1 апреля прекратит свое существование
19:08 Экстремальные Чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич выздоровел от коронавируса
18:55 ММА Гэтжи может стать соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова
18:36 Футбол Карим Бензема – о Жиру: Не путайте Формулу-1 с картингом, Формула-1 – это я
18:18 Футбол Егор Титов: «Спартак» влюблял поколения своим стилем игры
SOS: тысячи русских в Индии терпят унижения и голод, но вернуться на родину не могут
В Невинномысске подтвержден один заболевший коронавирусом
В Татарстане ввели режим тотальной самоизоляции: подробности
В Тюмени назвали новые меры поддержки бизнеса
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика