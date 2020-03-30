Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Многие аспекты игры Гризманна зависят от его настроения Бывший главный тренер «Реал Сосьедад» Мартин Ласарте прокомментировал ситуацию с возможным уходом из «Барселоны» форварда Антуана Гризманна.

– Антуан – козел отпущения в «Барселоне». Он подавлен – ему грустно. Многие аспекты игры Гризманна зависят от настроения. За него заплатили много денег, это оказывает на него огромное давление. Команде сильно не хватает Луиса Суареса. Большая часть ответственности ложится на Месси, а остальным приходится заниматься Гризманну. Ему не комфортно в таких условиях, – цитирует Ласарте Sport.es.

Ранее сообщалось о том, что Гризманн может стать частью сделки по возвращению в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

29-летний француз находится в команде с июля 2019 года. В составе «Барсы» он провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.