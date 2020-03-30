Виллиан хочет остаться в АПЛ Полузащитник «Челси» Виллиан не планирует уезжать из Англии.

Как сообщает ESPN, в случае, если руководство лондонского клуба не сможет договориться с 31-летним бразильцем по поводу нового контракта, игрок останется в английской Премьер-лиге.

Ранее стало известно о том, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен пригласить полузащитника в свою команду в летнее трансферное окно.

Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 миллионов евро. Ранее он выступал за «Коринтианс» и донецкий «Шахтер». Его нынешний контракт истекает летом 2020-го.

За лондонский клуб бразилец провел 329 матчей – на его счету 59 голов и 59 ассистов. В этом сезоне он принял участие в 37 матчах, отметившись семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро