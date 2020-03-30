Агент Мартинеса: Лучшие команды мира с интересом смотрят за игрой Лаутаро Агент Бето Яке, клиентом которого является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, прокомментировал возможный уход своего подопечного из миланского клуба.

– Мы общались со многими, но не более того. Нет ничего серьезного. Все что он хочет, это играть и забивать голы. Его постоянный рост означает, что лучшие команды в мире с интересом смотрят на Лаутаро. Мы надеемся, что он будет вознагражден за свои усилия, как он того заслуживает, – цитирует агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Интер» отказался от предложения «Барселоны» по поводу перехода 22-летнего аргентинца в испанскую команду – каталонцы предлагали 70 миллионов евро плюс двух игроков – защитника Нельсона Семеду и полузащитника Артуро Видаля.

Лаутаро выступает за итальянский клуб с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 31 поединок, в котором он забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт с командой действует до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.