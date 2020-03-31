Виллиан планирует продолжить карьеру в АПЛ Полузащитник «Челси», однако, не исключил, что попробует силы в другом чемпионате.

Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Виллиан назвал вариант с продолжением карьеры в АПЛ первоочередным

«Первоочередный вариант — продолжение карьеры в АПЛ, но не исключаю, что попробую силы в другом чемпионате. Намерен доиграть сезон, а дальше посмотрим, однако я очень привык к Англии», — приводит ESPN слова Виллиана.

Полузащитник провел в текущем сезоне 37 матчей, забив семь голов и отдав шесть результативных передач.