«Боруссия» может купить игрока «Гента» - Советский спорт
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31 марта 2020 09:25ФутболТрофименко Кирилл

«Боруссия» может купить игрока «Гента»

Джонатан Дэвид близок к переезду в Дортмунд.

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему бельгийского «Гента» Джонатану Дэвиду.

Сам 20-летний канадец хочет продолжить карьеру в Германии, им также интересовались «Лейпциг» и «Арсенал», напоминает Goal.com.

В текущем сезоне Дэвид провел 40 матчей, забив 23 гола и отдав 10 результативных передач.

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