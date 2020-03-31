«Боруссия» может купить игрока «Гента»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему бельгийского «Гента» Джонатану Дэвиду.
Сам 20-летний канадец хочет продолжить карьеру в Германии, им также интересовались «Лейпциг» и «Арсенал», напоминает Goal.com.
В текущем сезоне Дэвид провел 40 матчей, забив 23 гола и отдав 10 результативных передач.
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