Алаба отклонил предложение «Баварии» о новом контракте

Давид Алаба не согласился на продление контракта с «Баварией». Его не устраивают условия соглашения.
Как сообщает Sport1.de, переговоры между сторонами приостановлены на две-три недели в связи с пандемией новой коронавируса. Алаба намерен покинуть клуб летом, если до этого времени ему не удастся договориться с мюнхенцами о продлении контракта.
Соглашение футболиста с «Баварией» истекает в июле следующего года. Алаба провел в этом сезоне 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 65 млн евро.
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