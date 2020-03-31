Алаба отклонил предложение «Баварии» о новом контракте Центральный защитник отказался продлевать соглашение.

Давид Алаба не согласился на продление контракта с «Баварией». Его не устраивают условия соглашения.

Как сообщает Sport1.de, переговоры между сторонами приостановлены на две-три недели в связи с пандемией новой коронавируса. Алаба намерен покинуть клуб летом, если до этого времени ему не удастся договориться с мюнхенцами о продлении контракта.

Соглашение футболиста с «Баварией» истекает в июле следующего года. Алаба провел в этом сезоне 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 65 млн евро.