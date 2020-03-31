Руслан Малиновский: Кто считает коронавирус шуткой, тот идиот Полузащитник отметил, что в Италии две медсестры покончили с собой, будучи не в силах видеть множество смертей из-за пандемии коронавируса.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский во время прямой трансляции в Instagram прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Италии.

«Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете — правда. Кто думает, что коронавирус — это шутка, то вы идиоты», — сказал Малиновский.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.