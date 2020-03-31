«Вулверхэмптон» оценил Рауля Хименеса в 80 млн фунтов - Советский спорт
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31 марта 2020 12:09ФутболТрофименко Кирилл

«Вулверхэмптон» оценил Рауля Хименеса в 80 млн фунтов

Английский клуб таким ценником старается отпугнуть желающих купить игрока.

«Вулверхэмптон» продаст нападающего Рауля Хименеса не менне, чем за 80 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает Goal.com, таким образом в клубе надеются отпугнуть возможных покупателей 28-летнего игрока. На Хименеса претендуют «Реал», «МЮ» и «Арсенал».

Форвард провел в текущем сезоне 44 матча, забив 22 гола и отдав 10 результативных передач.

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