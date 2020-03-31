«МЮ» заинтересовался Вальверде Сумма отступных за игрока составляет 500 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

Однако, как отмечает Sport.es, трансфер 21-летнего уругвайца практически невозможен, ведь сумма отступных просто колоссальная — 500 млн евро.

Вальверде в текущем сезоне провел 22 матча, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.