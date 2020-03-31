Илья Геркус: Дай бог чтобы первенство РПЛ возобновилось в конце мая

Известный футбольный менеджер Илья Геркус назвал возможное время возобновления первенства РПЛ.
«С учетом той динамики эпидемии, которую мы видим, думаю, что начало мая — это точно не вариант для возобновления РПЛ. Дай бог конец мая. Да и то вряд ли. Думаю — это июнь или июль будет. Мы слышали, что УЕФА сейчас резервирует август под то, чтобы доиграть еврокубки. Соответственно, в эти же даты можно доиграть чемпионаты. Это, на мой взгляд, сейчас «план А», — сказал Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ».
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
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