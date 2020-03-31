«Реал» может купить 16-летнего игрока «Лиона» - Советский спорт
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31 марта 2020 13:01ФутболТрофименко Кирилл

«Реал» может купить 16-летнего игрока «Лиона»

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан лично заинтересован в Райане Шерки.

«Реал» заинтересовался 16-летним полузащитником «Лиона» Райаном Шерки, игра которого нравится Зинедину Зидану.

Как сообщает Le 10 Sport, тренер планирует использовать футболиста в качестве нападающего.

За основной сотоав «Лиона» Шерки провел 12 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 20 млн евро.

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