«Реал» может купить 16-летнего игрока «Лиона» Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан лично заинтересован в Райане Шерки.

«Реал» заинтересовался 16-летним полузащитником «Лиона» Райаном Шерки, игра которого нравится Зинедину Зидану.

Как сообщает Le 10 Sport, тренер планирует использовать футболиста в качестве нападающего.

За основной сотоав «Лиона» Шерки провел 12 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 20 млн евро.