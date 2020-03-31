Милик может покинуть «Наполи» этим летом Форвардом интересуются «Тоттенхэм» и «Шальке».

Нападающий итальянского «Наполи» Аркадиуш Милик уже в ближайшее летнее трансферное окно может перейти в чемпионат Англии или Германии.

Как сообщает журналист и инсайдер Никола Скира на своей странице в Twitter, 26-летним поляком интересуются «Тоттенхэм» и «Шальке».

«Наполи» купил Милика летом 2016-го года за 32 млн евро. В текущем сезоне форвард провел 22 матча, забив 12 мячей.