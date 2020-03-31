Андрей Ещенко: Думаю, игроки «Спартака» пойдут на сокращение зарплаты

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко допустил, что игроки команды пойдут на сокращение зарплаты, если в этом возникнет необходимость.
«Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014-м году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание, те пошли навстречу. Готовы ли игроки гипотетически пойти на урезание зарплаты сейчас? Думаю, пойдут», — приводит слова Ещенко «Российская газета».
Ранее на сокращение зарплаты согласились игроки «Барселоны» и «Ювентуса».
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