«Манчестер Сити» предложит 80 млн евро за Иско - Советский спорт
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31 марта 2020 15:36ФутболТрофименко Кирилл

«Манчестер Сити» предложит 80 млн евро за Иско

В полузащитнике заинтересован лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» готовит предложение мадридскому «Реалу» по покупке полузащитника Иско.

Англичане готовы предложить за игрока 80 млн евро, утверждает Don Balon. Издание отмечает, что в футболисте заинтересован лично главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола.

Иско в текущем сезоне провел 23 матча, забив три гола.

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