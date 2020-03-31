«МЮ» предложил Санчо зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю

«МЮ» предложил 20-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Кроме того, клуб предоставит игроку футболку с номером «7», под которым играли Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Как утверждает Independent.ie, «МЮ» готов потратить на футболиста 130 млн евро.
В текущем сезоне Санчо сыграл за «Боруссию» 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 19 результативных передач.
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