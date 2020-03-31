Нападающий «Сампдории» Габбьядини выздоравливает после заражения коронавирусом Маноло сдал отрицательный тест.

В интервью для телеканала Sky Sport Italia Маноло Габбьядини рассказал о том, что идет на поправку после заражения COVID-19.

«Моя болезнь прошла без осложнений, – рассказал 23-летний Габбьядини. – У меня была лихорадка в течение одного дня, а потом я очень плохо кашлял пять или шесть дней. Я оставался дома, но ежедневно был на связи с врачами. Теперь я сдал отрицательный тест, однако нужно подождать еще 24 часа, чтобы пройти еще одну проверку и убедится, что я все-таки победил вирус».

Напомним, что в «Сампдории» заразились семь футболистов: Маноло Габбьядини, Альбин Экдаль, Антонио Ла Гумина, Мортен Торсбю, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски и Эдгар Баррето.

В нынешнем сезоне Габбьядини забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 21 матче серии А.