Четыре клуба АПЛ настаивают на отмене сезона - Советский спорт
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31 марта 2020 16:53ФутболШарафудинов Виктор

Четыре клуба АПЛ настаивают на отмене сезона

Идея аннулировать все результаты популярна у тех, кто борется за выживание.

Газета The Independent рассказала, что у владельцев клубов английской премьер-лиги есть разные мнения по поводу завершения сезона-2019/20.

16 команд заинтересованы в том, чтобы доиграть чемпионат, поскольку в противном случае понесут огромные убытки, не досчитавшись денег за телетрансляции. Журналисты посчитали, что суммарные потери всех 20 клубов АПЛ составят 1,2 миллиарда фунтов.

В то же время четыре клуба из нижней части таблицы настаивают на том, что сезон должен быть аннулирован. Здесь тоже есть финансовая заинтересованность, ведь в случае вылета из АПЛ конкретный клуб в итоге потеряет гораздо больше той суммы, которую придется возвращать телекомпаниям.

Отмечается, что АПЛ не может сама аннулировать все результаты. Для этого необходимо согласие английской Футбольной ассоциации. В лиге намерены до конца бороться за спасение нынешнего сезона.

Ранее к отмене всех результатов сезона призвала вице-президент «Вест-Хэма» Каррен Брэди. Лондонский клуб после 29 туров из 38 занимает 16-е место, набрав 27 очков, и лишь по дополнительным показателям находится вне зоны вылета.

Напомним, что «Ливерпулю» остается одержать всего две победы для оформления первого чемпионского титула за последние 30 лет. Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 25 очков, сыграв на один матч больше.

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