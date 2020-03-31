Бундеслига не возобновится до 30 апреля, варианты завершения сезона обсудят 17 апреля

Официальный сайт Немецкой футбольной лиги объявил об официальном решении приостановить турниры в первой и второй бундеслигах до 30 апреля.
Руководители соревнований сегодня 31 марта провели совещание в формате видеоконференции, утвердив рекомендацию президиума DFL отложить проведения соревнований до 30 апреля. Новое совещание намечено на 17-е число. К этой дате будут проработаны возможные варианты завершения сезона-2019/20. Один из них – это проведение матчей оставшихся девяти туров чемпионата при пустых трибунах.
После 25 туров лидирует«Бавария», набравшая 55 очков. Второе место занимает дортмундская «Боруссия» (51). Тройку лучших замыкает «Лейпциг» (50).
Ранее Немецкий футбольный срок перенес оба полуфинала Кубка Германии, которые должны были состояться 21 и 22 апреля. «Баварии» предстоит домашний матч против франкфуртского «Айнтрахтом», а «Саарбрюккен» должен быть принять «Байер».
В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.
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