Полузащитник «Аталанты» Малиновский: Те, кто думают, что коронавирус шутка – идиоты Украинский футболист клуба из Бергамо рассказал о ситуации в эпицентре заражения.

В прямой трансляции на своей странице в инстаграме полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о пандемии коронавируса на севере Италии.

Вот, что рассказал футболист:

«Недавно две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей, все, что пишут про Италию и коронавирус в интернете, – это правда. Так что сидите дома. Если думаете, что коронавирус – это такая шутка, значит вы – идиоты».

По официальным данным в Италии коронавирусом заразились 101 739 человек. Зафиксировано 11 591 смертельный исход от последствий COVID-19.