«Крылья Советов» могут прекратить существование

Самарские «Крылья Советов» могут прекратить свое существование из-за долгов. К такому выводу пришла Счетная палата России.
«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут», — приводит 63.ru сообщение представителей СП.
Что касается долгов, по данным аудиторов больше четырех лет они превышают стоимость всего имущества клуба. Несмотря на то, что активы балансов были увеличены, стоимость активов по-прежнему отрицательная. По закону, такое положение может привести к принудительной ликвидации клуба.
Самарцы занимают 15-е место в приостановившемся первенстве РПЛ после 22-х туров, набрав 22 очка.
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Станислав Черчесов: Кокорина и Мамаева сейчас на сборы не вызвал бы Главный тренер сборной России ответил на вопросы болельщиков на ютуб-канале РФС. 31.03.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир на паузе самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, прошел почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. 27.03.2020 15:00 Биатлон Мысин Николай Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев «Луч» добили. Но это не последняя жертва вируса в российском футболе Руководители Приморского края прекратили финансирование профессионального спорта, направив бюджетные средства на борьбу с коронавирусом. Таким образом, «Луч» опустится из ФНЛ в третий дивизион. И такой сценарий теперь возможен для многих. 01.04.2020 12:00 Футбол Джума Иван Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается. 01.04.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев