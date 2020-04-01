«Крылья Советов» могут прекратить существование Футбольный клуб может быть ликвидирован из-за сложной финансовой ситуации.

Самарские «Крылья Советов» могут прекратить свое существование из-за долгов. К такому выводу пришла Счетная палата России.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут», — приводит 63.ru сообщение представителей СП.

Что касается долгов, по данным аудиторов больше четырех лет они превышают стоимость всего имущества клуба. Несмотря на то, что активы балансов были увеличены, стоимость активов по-прежнему отрицательная. По закону, такое положение может привести к принудительной ликвидации клуба.

Самарцы занимают 15-е место в приостановившемся первенстве РПЛ после 22-х туров, набрав 22 очка.