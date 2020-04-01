Миодраг Божович: Уверен, что «Крылья Советов» будут существовать - Советский спорт
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01 апреля 2020 16:18ФутболШарафудинов Виктор

Миодраг Божович: Уверен, что «Крылья Советов» будут существовать

Главный тренер самарской команды прокомментировал новость о возможной ликвидации клуба.

Миодраг Божович заявил, что не боится вероятности ликвидации «Крыльев Советов» и выразил уверенность в том, что самарская команда продолжит существовать.

«Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба, – заявил черногорский тренер в интервью Чемпионат.com – Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья Советов», и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба».

О том, что «Крылья Советов» могут быть ликвидированы заявили в Счетной палате России. По данным аудиторов долги клуба уже больше четырех лет превышают стоимость всего имущества клуба.

После 22 туров самарская команда занимает предпоследнее 15-е место в РПЛ, набрав 22 очка.

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