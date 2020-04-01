Агент Рыжикова Сафонов: Ликвидация «Крыльев Советов»? Это полная чушь! Ранее в Счетной палате заявили, что самарский клуб может быть ликвидирован.

Новость о возможном прекращении существования «Крыльев Советов» прокомментировал агент голкипера самарской команды Сергея Рыжикова Алексей Сафонов.

«Ликвидация «Крыльев Советов»? Это полная чушь, ее даже комментировать не хочется, – заявил Сафонов в интервью телекомпании «Новый век». – Я понимаю, если бы такое заявление сделал губернатор Азаров, а тут какие-то специалисты областной счетной палаты! Кто им позволит ликвидировать клуб, который является лицом области и в который столько средств вложено? В том числе федеральных. Один только самарский стадион, на постройку которого к ЧМ-2018 потрачено сотни миллионов долларов, не должен простаивать. Кто будет заполнять стадион? Может, счетная палата там на газоне разместится – непонятно.

В Самаре некоторые ветки исполнительной власти в какой-то параллельной реальности живут. Они же проверяли контракт Рыжикова, и назывались цифры, которые не имеют ни малейшего соответствия с зарплатой вратаря. Были и другие выпады в сторону самарского клуба. По-моему, они носят регулярный характер, но после этого ничего не происходит.

Долги? Послушайте, у нас все футбольные клубы в той или иной степени являются убыточными. Ни один не выходит даже на самоокупаемость. И большинство из них, так же как «Крылья», живут на бюджетные средства. Это же не повод ликвидировать футбол как данность? Президент страны всегда подчеркивал важность развития как профессионального, так и массового спорта в стране. И никакой коронавирус этого не изменит».

По данным аудиторов долги клуба уже больше четырех лет превышают стоимость всего имущества клуба.

После 22 туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее 15-е место в РПЛ, набрав 22 очка.