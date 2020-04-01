У защитника тульского «Арсенала» Бауэра родилась третья дочка Новорожденную назвали Алия.

Официальный твиттер тульского «Арсенала» сообщил, что у защитника «оружейников» Роберта Бауэра и его супруги Ларош родилась девочка.

Вот что сказано в сообщении:

«Роберт Бауэр – многодетный папа!

У Роберта и его супруги Ларош родилась девочка, третья дочка в семье. Новорожденную назвали Алия.

От души поздравляем молодых родителей с этим замечательным событием. Пусть Алия растет здоровой и счастливой!»

Немецкий защитник Бауэр перешел в тульский клуб из «Вердера» в августе прошлого года. В нынешнем сезоне Роберт сыграл в РПЛ 14 матчей, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.