Дмитрий Сычев: Хочу сыграть прощальный матч за «Локомотив» - Советский спорт
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01 апреля 2020 18:00Футбол

Дмитрий Сычев: Хочу сыграть прощальный матч за «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем отношении к команде, за которую провел большую часть карьеры.  

- «В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. Увы, не сложилось, пришлось уйти из-за разногласий с президентом клуба (Ольгой Смородской — Прим. ред.), - рассказал Сычев в новом выпуске документального цикла «Жизнь после спорта», который выйдет в четверг 2 апреля в 21.30 (мск) на канале «Матч ТВ». - Если честно, то все остальные вояжи не приносили удовольствия. Тем не менее, я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Но я ни о чем не жалею. Печально лишь, что не было прощального матча, в котором мог бы сказать спасибо болельщикам «Локомотива». Их любовь — самая главная моя награда.

Напомним, Сычев выступал за «Локомотив» в 2004-2015 годах (с перерывами на аренду в другие команды), а также числился в клубе в сезоне 2017-2018, но тогда не провел ни одного матча.

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