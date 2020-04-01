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01 апреля 2020 18:41ФутболШарафудинов Виктор

Все футболисты «Валенсии» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Ранее сообщалось о том, что COVID-19 заразились 10 игроков испанского клуба.

Superdeporte сообщает, что все футболисты «Валенсии» сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Две недели назад была опубликована информация о том, что опасную инфекцию обнаружили у 10 игроков первой команды и 15 сотрудников клуба. Теперь тесты всех футболистов дали отрицательный результат, однако некоторые сотрудники ФК «Валенсия» еще не вылечились от коронавируса.

Напомним, что после 27 туров чемпионата Испании «Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

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