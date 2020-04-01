РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая Бюро исполкома РФС принял важные решения.

Главное – это продление паузы во всех соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, до 31 мая. Напомним, ранее предполагалось, что клубы РПЛ обсудят дальнейшие действия в связи с пандемией коронавируса 10 апреля. Но теперь полностью исключена возможность проведения матчей весной.

При этом РФС не считает перерыв в сезона «уважительной причиной для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола». Всем заинтересованным сторонам рекомендовано «провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов клубов на оплату труда в условиях приостановки всех спортивных соревнований».