Николай Комличенко: В Чехии карантин такой же жесткий, как в России Форвард «Динамо» рассказал клубному интернет-каналу о жизни на карантине.

– Я у родителей, у тестя дома в Краснодаре. Здесь есть большой тренажерный зал, все условия для занятий. И двор очень большой. Провожу двухразовые тренировки: утреннюю – с командой, вечернюю – с ребенком.

– Общаетесь с друзьями из Чехии, где выступали последние годы?

– Конечно. На связи с Алексеем Татаевым из «Млады-Болеслава». Говорит, у них жесткий карантин. На улицу нельзя выходить так же, как у нас. Все магазины позакрывали, кроме продуктовых, а еще – аптеки и больницы.

– Бывали в Белоруссии? Только там чемпионат сейчас продолжается…

– Да, один раз был, но очень давно. На детском турнире.

– Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сказал, что готов отдать вас в аренду минским одноклубникам.

Эту информацию Комличенко оставил без комментария.