УЕФА перенес на один год молодежный Евро и женский чемпионат Европы Пандемия коронавируса продолжает переписывать футбольный календарь.

Следующий чемпионат Европы по футболу среди женщин состоится не в 2021 году, а в 2022-м. Такое же решение УЕФА принял и по поводу мужского молодежного чемпионата Европы.

Об этом сообщает сайт Датского футбольного союза, ссылаясь на решения рабочей группы УЕФА.

13-й чемпионат Европы среди женщин должен был пройти в Англии с участием 16 сборных с 7 июля по 1 августа 2021 года. Следующий молодежный чемпионат Европы с участием 16 команд примут Словения и Венгрия.

Женская сборная России в своей отборочной группе занимает второе место, набрав 9 очков в 4 матчах. У лидера команды Голландии 6 побед в 6 матчах и 18 очков.

Молодежная сборная России в своей отборочной группе лидирует с 14 очками после 6 встреч. У ближайших преследователей поляков 10 очков после 5 игр.