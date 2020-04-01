«Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара

Телеканал Sky Sports сообщает, что «Барселона» собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за «Пари Сен-Жермен».
Руководители каталонского клуба считают, что «ПСЖ» оценит Неймара в 155 миллионов евро. В обмен на 28-летнего бразильца «Барселона» отдаст Гризманна, а также доплатит необходимую сумму.
Если парижан не устроит такой вариант, сине-гранатовые попытаются продать Гризманна в другой клуб, чтобы получить средства необходимые для покупки Неймара.
В августе 2017 года переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил 222 миллиона евро.
В нынешнем сезоне капитан сборной Бразилии с учетом всех турниров забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб.
Что касается 29-летнего Гризманна, то в его активе 14 голов и 4 результативных передачи в 37 играх в составе «Барселоны».
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