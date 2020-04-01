Златан Ибрагимович: Сам не знаю, что хочу делать дальше Шведский нападающий «Милана» прокомментировал сообщения о его возможном уходе из «Милана» и завершении карьеры.

Итальянские СМИ ранее сообщали о том, что 38-летний Златан Ибрагимович после завершения сезона может покинуть «Милан» или даже завершить карьеру футболиста, будучи недовольным политикой исполнительного директора красно-черных Ивана Газидиса. Шведский нападающий прокомментировал ситуацию в интервью Svenska Dagbladet.

«Я сам не знаю, что хочу делать дальше, – заявил Ибрагимович. – Посмотрим. Каждый день происходит что-то новое. Например, кто мог предвидеть коронавирус? Нам просто нужно жить и радоваться жизни, не нужно слишком много беспокоиться. У меня есть семья, о которой нужно заботиться. Они в порядке, я тоже».

После завершения контракта с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе нынешнего года, подписав контракт до конца сезона. В 8 матчах итальянского чемпионата Златан забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.