Илья Геркус: Семин говорил, что Фарфан никогда не заиграет - Советский спорт
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02 апреля 2020 00:03ФутболШарафудинов Виктор

Илья Геркус: Семин говорил, что Фарфан никогда не заиграет

Бывший гендиректор «Локомотива» рассказал о совместной работе с Юрием Павловичем.

Илья Геркус сообщил некоторые подробности о сотрудничестве с Юрием Семиным в московском «Локомотиве».

«На совете директоров мы с ним сидели обычно друг рядом с другом, он слева от меня, – рассказал Геркус в интервью Чемпионат.com – Не стоит его демонизировать, он нормально себя вел.

Сидит и аккуратно так: «Не надо нам чемпионскую команду ослаблять». Говорю: «Юрий Палыч, ну допустим, не будем. Что делаем тогда? Никого не покупаем?» Он в ответ: «Ну нет, усиливаться надо». Но так же не бывает. Спорили, конечно, не соглашались. У него своя правда, у меня своя.

Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу. Вы неправильно представляете наши отношения. Конечно, ему нужно было оттеняться в прессе, но мы нормально общались. Вместе летали на матчи, жили в отелях, на сборах, сидели за одним столом, игроков обсуждали. По-разному бывало.

Зимой 2016 года было горячо. Он говорил мне: «Да Фарфан никогда в жизни не заиграет!» А я ему: «Юрий Палыч, да это Бассагог ваш фуфло, а с Фарфаном все будет в порядке!»

У нас выбор был: Бассогог или Фарфан. Но за Бассогога «Ольборг» заломил 4 млн евро, потому что там уже китайцы были на горизонте».

Напомним, что Геркус работал в «Локомотиве» с августа 2016 года по декабрь 2018-го: сначала на посту президента, после чего стал генеральным директором. Это произошло после того, как совет директоров клуба изменил устав и упразднил должность президента.

Под руководством Геркуса железнодорожники стали чемпионам России (2018) и обладателями Кубка страны (2017).

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