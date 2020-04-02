Игрок «Филадельфии» стал первым в MLS, заразившемся коронавирусом - Советский спорт
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02 апреля 2020 06:31ФутболНечаев Юрий

Игрок «Филадельфии» стал первым в MLS, заразившемся коронавирусом

Имя футболиста не сообщается.

В MLS зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

О положительном тесте одного из футболистом на своем официальном сайте сообщила «Филадельфия».

«Футболист чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении. Он соблюдает соответствующие протоколы изоляции. Никаких других случаев или симптомов в «Филадельфии» в настоящее время выявлено не было», — говорится в заявлении.

Напомним, сезон в MLS был приостановлен из-за пандемии 12 марта.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 160 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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