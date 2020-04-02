Источник: Клопп может покинуть «Ливерпуль» ради сборной Германии Соглашение тренера с клубом истекает в июне 2024 года.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить сборную Германии.

Об этом сообщает издание The Mirror. По информации источника, сам специалист рассматривает работу в сборной как логичное развитие карьеры.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Добавим, что в настоящее время сборную Германии тренирует Йоахим Лев. В 2014 году он привел команду к победе на чемпионате мира.

Контракт Лева со сборной рассчитан до 2022 года.