«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «ПСЖ» Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации Le Quotidien du Foot, в английском клубе пристально следят за развитием ситуации вокруг 28-летнего бельгийца, срок контракт которого с французским клубом заканчивается по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что в переходе Менье были заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Милан».

Напомним, что Менье перешел в «ПСЖ» летом 2016 года из «Брюгге» за 6 миллионов евро. С тех пор защитник провел 128 матчей за французский клуб и записал на свой счет 20 забитых мячей, 22 голевые передачи, а также заработал 28 желтых карточек.