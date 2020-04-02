«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «ПСЖ»

По информации Le Quotidien du Foot, в английском клубе пристально следят за развитием ситуации вокруг 28-летнего бельгийца, срок контракт которого с французским клубом заканчивается по окончании текущего сезона.
Ранее сообщалось, что в переходе Менье были заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Милан».
Напомним, что Менье перешел в «ПСЖ» летом 2016 года из «Брюгге» за 6 миллионов евро. С тех пор защитник провел 128 матчей за французский клуб и записал на свой счет 20 забитых мячей, 22 голевые передачи, а также заработал 28 желтых карточек.
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