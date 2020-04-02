Златан Ибрагимович: Не переживаю из-за коронавируса, думаю, что проблема будет решена Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что ситуация со вспышкой коронавируса будет решена.

- Печально, что футбольные лиги закрылись, но мы должны уважать систему и быть терпеливыми. Необходимо найти решение, которое будет полезно для всего сообщества. Здоровье - это, прежде всего, спорт. Я не беспокоюсь о пандемии. Думаю, что проблема будет решена, необходимо просто подождать, эксперты знают свое дело, - приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

Ранее шведский форвард объявил сбор средств на борьбу с пандемией и сам сделал первый взнос в размере ста тысяч евро.

Напомним, что после завершения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович вернулся в «Милан», подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах серии А Златан забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что чемпионат Италии приостановлен до 3 мая.