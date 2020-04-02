Черевченко готов отдать часть зарплаты медикам, борющимся с коронавирусом Чемпионат России возобновится не раньше 31 мая.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о ситуации с чемпионатом России, приостановленным из-за коронавируса, а также признался, что готов пойти на сокращение зарплаты.

«Вопросы по приостановлению чемпионата и дальнейшей ситуации остаются. Если, как задумали, до 31 мая все закончится, тогда вероятность завершения РПЛ есть.

Обсуждали ли снижение зарплат? Пока тишина, но, если такие разговоры будут, совместно будем решать и с игроками, и с руководством. Лично я готов на понижение зарплаты. Часть зарплаты я готов отдавать медикам, которые борются с этой заразой», — приводит слова Черевченко Sport24.ru.

Напомним, чемпионат страны был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. После возобновления сезона после зимней паузы туляки обыграли «Сочи» (2:1) и уступили «Оренбургу» (0:2) и «Рубину» (0:1).

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.