«Интер», Ювентус» и «Аталанта» поборются за 18-летнего полузащитника «Леха» «Интер» и «Аталанта» поборются за трансфер атакующего полузащитника «Леха» Филипа Мархвиньского.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com, в переходе 18-летнего поляка также заинтересованы «Ювентус», «Аякс» и «Хоффенхайм».

Отмечается, что представители «Интера» еще пару лет назад вели переговоры о переходе хавбека, однако тогда родители футболиста не позволили осуществить сделку.

Добавим, что Мархвиньский является воспитанником академии «Леха». Дебютировал в основном составе «Леха» в матче высшей лиги чемпионата Польши против клуба «Заглембе» в декабре 2018 года, отличившись в этой встрече забитым мячом и став самым молодым автором гола в истории клуба.

Всего полузащитник провел 24 встречи за «Лех», записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.