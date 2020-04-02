Источник: Модрич рассчитывает до конца отработать контракт с «Реалом» Соглашение рассчитано до июня 2021 года.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич принял решение не уходить из клуба до истечения контракта.

Об этом сообщает издание As.

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе мадридского клуба он провел 333 матча, в которых забил 22 гола и сделал 52 результативные передачи.

Вместе с «Реалом» 34-летний хорват выиграл Лигу чемпионов (четыре раза), Клубный чемпионат мира (четыре раза), Суперкубок УЕФА (трижды), чемпионат и кубок Испании и множество других трофеев.

В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч».