Каллум Хадсон-Одои: У меня был вирус, который уже прошел, я в полном порядке Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о своем самочувствии.

- Я чувствую себя отлично. У меня был вирус, который уже прошел. Я в полном порядке, в отличной форме, чувствую себя, как обычно, так что все хорошо.

Я хочу, чтобы поскорее вернулся футбол, я бы хотел, чтобы это произошло прямо сейчас, но пандемия только нарастает, так что главное, чтобы все оставались в целости и сохранности.

Мы бы хотели выйти на поле и играть в футбол, мы хотим наслаждаться тем, что делаем, и чтобы болельщики получали удовольствие вместе с нами, - приводит слова хавбека пресс-служба «Челси».

Напомним, что 12 марта 19-летний полузащитник сдал положительный тест на COVID-19. А днем спустя он на своей странице в Twitter опубликовал видео, где заявил о своем исцелении после заражения.