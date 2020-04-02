Александр Медведев: ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона Гендиректор «Зенита» и член исполкома Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Александр Медведев рассказал, что 15 июля крайний срок возобновления футбольного сезона.

- ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона. Это позволит доиграть национальные чемпионаты и еврокубки и начать новый сезон - пускай и без отпусков, без перерыва. Пока это крайний вариант, РПЛ и РФС его пока не рассматривали, - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» ведет переговоры с футболистами и тренерами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, чемпионат страны был прерван после 22 туров. Официально чемпионат России был приостановлен до 10 апреля, однако позже Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая.