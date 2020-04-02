Смолов рассказал, чем отличаются чемпионат России и Испании

- Пока сидел дома, пересмотрел все пять матчей со своим участием. А в начале карантина я также смотрел матчи РПЛ. Разница в том, что в Испании играют компактно, интенсивно, на высоких скоростях. Все происходит очень быстро. Думаю, это в этом основное отличие. Ну и индивидуально футболисты в примере более техничные, - сказал Смолов в эфире клубного YouTube-канала.
«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. 30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании шесть матчей и забил один гол.
Добавим, что что 12 марта чемпионат Испании официально был приостановлен на две недели в связи с распространением коронавируса.
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