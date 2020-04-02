Футболисты и тренерский штаб «Атлетико» пошли на сокращение зарплаты Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисты и тренерский штаб мадридского «Атлетико» согласились пойти на понижение зарплаты.

Отмечается, что на время пандемии коронавируса им урежут заработок на 70%. Это решение касается первой команды, второй команды и женской команды клуба.

Таким образом, как пишет пресс-служба, испанцы сумеют увеличить доход сотрудникам, отправленным в отпуск с выплатой пособий по безработице.

Добавим, что чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок. Не исключено, что текущий сезон будет завершен досрочно.