Александр Григорян: Сложа руки не сижу, пытаюсь что-то предпринимать в условиях изоляции На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 46 тысяч человек.

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян, работающий с «Ураратом», рассказал о своей жизни в Армении.

«Поскольку я обосновался в Ереване и перевез туда жену с дочками, то домой возвращались всей семьей. Сложа руки не сижу, пытаюсь что-то предпринимать в условиях изоляции. Ждем улучшения ситуации в Армении, там до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение.

Сейчас на двухнедельном карантине. Приехав в Россию, я об этих мерах не знал – нам позвонили через четыре дня… Сказали, что приедут делать анализы и предупредили, что теперь надо находиться на карантине две недели.

В понедельник сдал тест на коронавирус уже повторно. Первый дал отрицательный результат. Естественно, у нас все нормально», – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».