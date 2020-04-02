Лев Лещенко: Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас Российский певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поблагодарил участников песенного флешмоба

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл, - написал Лещенко в своем Instagram.

Напомним, в конце марта из-за подозрения на коронавирус Лещенко вместе с женой Ириной положили в больницу в Коммунарке. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония. Позже ему стало лучше.

Напомним, что в конце марта Лещенко госпитализировали вместе с супругой. У него также диагностировано двустороннее воспаление легких. 26 числа стало известно о том, что состояние 78-летнего певца улучшилось. Певца перевели из реанимации в обычную палату.