Лев Лещенко: Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл, - написал Лещенко в своем Instagram.
Напомним, в конце марта из-за подозрения на коронавирус Лещенко вместе с женой Ириной положили в больницу в Коммунарке. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония. Позже ему стало лучше.
Напомним, что в конце марта Лещенко госпитализировали вместе с супругой. У него также диагностировано двустороннее воспаление легких. 26 числа стало известно о том, что состояние 78-летнего певца улучшилось. Певца перевели из реанимации в обычную палату.
Охотники за головами. Кого будут стремиться получить топ-клубы в это межсезонье 30 апреля истекают контракты у многих игроков КХЛ. Уже наверняка можно сказать, что кто-то отправится за океан. 31.03.2020 13:00 Хоккей Кузютина Елена Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай КХЛ на самоизоляции. Почему лига молчит про «Адмирал» Первого апреля в Приморье было объявлено, что клуб из Владивостока лишился средств для выступления в КХЛ. Однако никаких комментариев от лиги до сих пор нет. 02.04.2020 19:32 Хоккей Кузнецов Дмитрий Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпион был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев