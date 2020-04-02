Полузащитник «Вероны» Дзакканьи – о коронавирусе: Честно говоря, мне было страшно - Советский спорт
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02 апреля 2020 19:50ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Вероны» Дзакканьи – о коронавирусе: Честно говоря, мне было страшно

На сегодняшний день от этой болезни скончались более 46 тысяч человек.

Полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию, отметив, что сейчас с ним все в порядке.

«Честно говоря, мне было страшно, потому что до прохождения тестов у меня были симптомы. У меня обнаружили высокую температуру при этом я чувствовал боль в мышцах ног. Но сейчас все нормально, я вернулся к тренировкам и сижу дома – играю в PlayStation», – цитирует полузащитника Football Italia.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок.

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