В Тверской области создается профессиональный футбольный клуб Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Правительство Тверской области утвердило план по созданию команды, которая будет выступать в одном из чемпионатов России.

Отмечается, что сейчас идет работа по регистрации нового клуба. При этом пока непонятно, где будет тренироваться коллектив. В качестве возможной базы рассматривают четыре стадиона.

«Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием. Всем любителям футбола в регионе было предложено выбрать между наименованиями «Тверь», «Верхневолжье», «Химик» и «Волгари».

Присвоить клубу прежнее название невозможно в связи с тем, в 2018 году ФК «Волга» (Тверь) был лишен лицензии Российского футбольного союза и по требованиям организации клуб с аналогичным или похожим наименованием не может получить лицензию в течение четырех лет (то есть до июля 2022 года). В итоге большинством голосов было выбрано название «Тверь», – говорится в сообщении пресс-службы.