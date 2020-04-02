Таджикистан станет второй после Белоруссии страной, где стартует футбольный сезон 4 апреля в Душанбе «Худжанд» и «Истиклол» разыграют Суперкубок страны.

Матч пройдет при пустых трибунах. Как и игры первых туров чемпионата Таджикистана-2020. Однако отменять сезон футбольные чиновники страны не собираются - как и их коллеги из Белоруссии, где уже прошли два тура национального первенства. Более того, в Таджикистане ожидают интерес к внутренним соренованиям со стороны зарубежных телекомпаний и спонсоров-букмекеров.

Напомним, что белорусский чемпионат в полном объеме транслируется российским ТВ. По состоянию на 2 апреля в Таджикистане не зарегистировано ни одного случая заражения коронавирусом.