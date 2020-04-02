«Зенит» близок к договоренности с игроками по вопросу понижения зарплаты Клуб вынужден пойти на такие меры из-за паузы в РПЛ.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят переговоры с футболистами по вопросу понижение зарплаты.

«У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу, мы об этом объявим.

Считаю, что распускать игроков в текущей ситуации не только нецелесообразно, но и вредно. Легионеры никуда не уехали, все игроки работают по графикам, составленным тренерским штабом и физиотерапевтом», – цитирует функционера ТАСС.

Ранее стало известно, что чемпионат России был приостановлен до 31 мая 2020 года.