Игнашевич рассказал, чем можно заняться во время карантина Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Пресс-служба Москомспорта опубликовала пост, в котором говорится, что главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич призывает всех жителей России оставаться дома.

Также бывший защитник столичного «Торпедо» посоветовал посмотреть сериал «Бесславные ублюдки» и заняться приготовлением еды, а именно – он предпочитает спагетти и пшенную кашу.

«Многолетний капитан и лидер сборной России по футболу, бронзовый призёр чемпионата Европы, шестикратный чемпион России в составе ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА, тренер столичного «Торпедо» Сергей Игнашевич призывает всех #сидетьдома и, чтобы не скучать, рекомендует вам смотреть фильмы, читать книги, наслаждаться вкусной едой и выполнять креативные упражнения с помощью детей и жены.

Подборка рекомендаций от Сергея Игнашевича в нашей ленте. Прислушайтесь к обладателю Кубка УЕФА!» – говорится в сообщении организации.